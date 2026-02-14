Resumen: Las estadísticas del partido reflejan un dominio absoluto pero ineficiente del Medellín. Con un 56% de posesión y la increíble cifra de 21 remates, el DIM sitió el arco rival. Sin embargo, la puntería fue el gran enemigo: de esos 21 intentos, solo 5 fueron a puerta. El Pereira, con mucho menos volumen ofensivo (solo 8 remates), fue igual de peligroso

¡Agonía en el Atanasio! El DIM rescató un empate ante Pereira, pero sigue hundido en la tabla

En una noche de San Valentín que tuvo poco de romance y mucho de drama, el Independiente Medellín empató 1-1 ante el Deportivo Pereira por la fecha 7 de la Liga. Aunque el “Poderoso” evitó la derrota en el último suspiro, el resultado sabe a poco para una hinchada que ve a su equipo estancado en la posición 16 de la clasificación.

Un inicio de pesadilla y una roja condicionante

El equipo de Alejandro Restrepo saltó al campo con la intención de imponer condiciones, pero se encontró con un balde de agua fría temprano. Al minuto 24, el experimentado Marco Pérez aplicó la “ley del ex” (o simplemente su olfato goleador) para poner el 0-1 a favor del “Matecaña”.

La situación se tornó crítica para el local cuando Francisco Chaverra vio la tarjeta roja de forma tempranera. Con 10 hombres en el campo, el DIM tuvo que remar contracorriente durante más de una hora de juego, desafiando la lógica táctica ante un Pereira que se replegó para cuidar el botín.

Dominio sin puntería: 21 remates y solo un grito

Las estadísticas del partido reflejan un dominio absoluto pero ineficiente del Medellín. Con un 56% de posesión y la increíble cifra de 21 remates, el DIM sitió el arco rival. Sin embargo, la puntería fue el gran enemigo: de esos 21 intentos, solo 5 fueron a puerta.

El Pereira, con mucho menos volumen ofensivo (solo 8 remates), fue igual de peligroso, exigiendo al portero rojo en las mismas 5 ocasiones que el DIM al arquero visitante.

El salvador: Léider Berrío

Cuando el reloj ya dictaba sentencia y la derrota parecía inevitable, apareció Léider Berrío. En una jugada de pundonor y garra, Berrío logró vencer la resistencia pereirana para marcar el 1-1 definitivo, haciendo estallar un Atanasio que pasó de la silbatina al desahogo.

21 remates del Poderoso

La radiografía del empate 1-1 entre el Independiente Medellín y el Deportivo Pereira refleja un dominio estadístico del “Poderoso” que no se tradujo en el marcador; a pesar de tener un 56% de posesión y generar 21 remates totales frente a solo 8 del visitante, ambos equipos igualaron con 5 disparos al arco cada uno, destacando los goles de Léider Berrío y Marco Pérez.

El encuentro también estuvo marcado por la tarjeta roja a Francisco Chaverra, que dejó al local con diez hombres, y la superioridad en tiros de esquina (4 contra 0), cifras que al final sentencian un panorama sombrío en la tabla para el DIM, que sigue sin encontrar la efectividad necesaria para ascender posiciones.

Medellín entre los últimos

A pesar del punto rescatado, la realidad matemática del Independiente Medellín es preocupante. Cumplida la fecha 7, el Rojo de la montaña marcha en el puesto 16 con apenas 6 puntos. La falta de victorias empieza a pasar factura en la confianza del proceso de Restrepo, que deberá buscar soluciones urgentes para entrar en el grupo de los ocho.

