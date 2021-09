VIDEO: «Ustedes no son mujeres» Agente de tránsito se ‘emberracó’ porque le pidieron que usara el tapabocas

Toda una discusión subida de tono fue la que causó un agente de tránsito en Cali, luego de que dos mujeres le pidieran que utilizara el tapabocas, resaltando la situación por la que atraviesa el país y el mundo por causa de la pandemia por Covid-19.

En el hecho, que quedó registrado en video por una de las mujeres, y que fue difundido en redes sociales, se aprecia como el agente se sale de sus casillas, argumentando que no cree en el uso del tapabocas, y que tampoco recibirá la vacuna contra el Covid-19.

“Publíquenlo si quiere, niña. ¿Usted quién es para decirme que me ponga el tapabocas? ¿En qué la estoy afectando a usted? Yo no me voy a vacunar, no me voy a vacunar nunca. Por eso no tengo tapabocas, yo no creo en eso. No creo en el tapabocas”, dijo el hombre.

En medio de la discusión, y del intento de una de las mujeres por hacerlo entrar en razón, el agente terminó no solo insultándola, incluso amenazó con perseguirla jurídicamente.

“La perseguiré jurídicamente por todas partes. Fílmeme, porque lo voy a hacer. No me venga a amenazar. El hecho de que sea mujer, tiene que respetar. Ustedes no son mujeres, para mí no son mujeres. Como se comportaron conmigo, no son mujeres, son un par de groseras. Tú eres una grosera amenazadora. Niña, publicáme y punto“, concluyó el hombre.

Así reaccionó el agente en Cali

El agente 501 de #Cali es un PATÁN. Más allá de no cumplir con los protocolos de bioseguridad, nos gritó a mi mamá y a mí, y nos amenazó con “perseguirnos jurídicamente”. ¿Van a seguir vulnerando los derechos de los caleños sin consecuencias? @MovilidadCali @JorgeIvanOspina pic.twitter.com/CDuPTF5CGl — Rafaela Carmona Cano (@rafaelacarmonac) September 7, 2021

Este señor debe ser sancionado ejemplarmente. No puede ser que dos ciudadanas tengamos que soportar este nivel de maltrato de parte de un servidor público. Es otro nivel de irrespeto, patanería, machismo e irresponsabilidad. @PGN_COL @TwiterosCali @denunciascali5 pic.twitter.com/HhbhvbFAls — Rafaela Carmona Cano (@rafaelacarmonac) September 7, 2021

Para leer más noticias nacionales, haga clic aquí