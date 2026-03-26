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    ¡Agéndese! Estas son las finales del Repechaje al Mundial 2026: Colombia espera rival

    Para la Selección Colombia, que hace parte del Grupo K, la fecha clave es este viernes 27 de marzo.

    Publicado por: SoloDuque

    Luis Díaz y la FCF brillan con el Premio Especial Altius 2025
    Luis Díaz en una imagen de archivo. Foto: FCF
    ¡Agéndese! Estas son las finales del Repechaje al Mundial 2026: Colombia espera rival

    Resumen: Para la Selección Colombia, que hace parte del Grupo K, la fecha clave es este viernes 27 de marzo. Ese día se conocerá finalmente quiénes disputarán la final del repechaje en Guadalajara el próximo martes.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La tensión sube de nivel. El próximo martes 31 de marzo se conocerán los últimos invitados a la Copa del Mundo que se celebrará en Norteamérica. Tras los resultados de esta semana, las llaves han quedado definidas en su mayoría, dejando duelos de alta intensidad en Europa, Asia y América.

    El Grupo de Colombia: El último integrante se define en México

    Para la Selección Colombia, que hace parte del Grupo K, la fecha clave es este viernes 27 de marzo. Ese día se conocerá finalmente quiénes disputarán la final del repechaje en Guadalajara el próximo martes.

    La plaza se definirá entre el ganador de Congo y el vencedor de la llave entre Nueva Caledonia y Jamaica. Solo uno de ellos se unirá a la “Tricolor” en la fase de grupos del Mundial.

    Agenda de Finales: Martes 31 de marzo

    Grupo A República Checa vs. Dinamarca
    Grupo B Bosnia y Herzegovina vs. Italia
    Grupo D Kosovo vs. Turquía
    Grupo F Suecia vs. Polonia
    Grupo I Irak vs. Bolivia, se jugará en Monterrey, México
    Grupo K Ganador Congo vs. N. Caledonia/Jamaica; se jugará en Guadalajara, México

    Duelos de infarto en Europa

    El continente europeo entregará sus últimas plazas con choques de pronóstico reservado. La Italia de Spalletti, tras su victoria en Bérgamo, deberá ratificar su regreso al Mundial visitando a Bosnia.

    Por otro lado, el duelo entre Suecia y Polonia promete ser una batalla de figuras, mientras que Dinamarca y República Checa se juegan el todo por el todo en una de las llaves más parejas.

    Monterrey y Guadalajara: Sedes de la ilusión

    México será protagonista de estas finales. En Monterrey, la selección de Bolivia buscará su regreso histórico a los mundiales enfrentando a un aguerrido equipo de Irak.

    Simultáneamente, en Guadalajara, se sellará el destino del grupo de Colombia, cerrando así el cuadro principal del torneo más importante del planeta.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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