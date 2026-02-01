Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
    ¡Agéndese! Confirmada la hora para completar Millonarios vs. DIM tras el diluvio en Bogotá

    El “Poderoso” debe ahora concentrarse en rescatar puntos en un Campín

    Publicado por: SoloDuque

    Resumen: El "Poderoso" debe ahora concentrarse en rescatar puntos en un Campín que seguramente seguirá siendo un reto por la humedad del césped.

    Minuto30.com .- Luego de la suspensión obligada por las inundaciones en el terreno de juego, la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (DIMAYOR) ha emitido el comunicado oficial sobre el futuro del encuentro válido por la Fecha 4 de la Liga BetPlay I-2026.

    El duelo entre el “Embajador” y el “Poderoso”, que se detuvo cuando el reloj marcaba el minuto 55, se completará este lunes 2 de febrero.

    Horario definitivo:

    Hora de inicio: 3:00 p. m.

    Marcador parcial: 0 – 0.

    Tiempo restante: 35 minutos de juego más la adición.

    Un lunes de fútbol en la capital

    La decisión de jugar a las 3:00 p. m. responde a la necesidad de garantizar las mejores condiciones de luz natural y drenaje, evitando los picos de lluvia que suelen presentarse en Bogotá al finalizar la tarde.

    El “Poderoso” debe ahora concentrarse en rescatar puntos en un Campín que seguramente seguirá siendo un reto por la humedad del césped.

