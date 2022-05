El fútbol no para y este martes, 3 de mayo, se vivirá uno de los platillos más importantes de esta temporada con la semifinal de vuelta de la Champions League, que disputarán Villarreal y Liverpool.

Así las cosas, el mundo conocerá al primer finalista del torneo. El equipo del colombiano Luis Díaz llega con una ventaja de 2-0, pero el Submarino Amarillo hará todo lo posible por revivir.

Pero esto no es lo único, también habrán importantes encuentros por la Copa Libertadores de América y se jugarán algunos partidos de la Copa Sudamericana.

Champions League

Villarreal vs Liverpool | 14:00 horas

Copa Libertadores

Deportivo Táchica vs Emelec | 17:15 horas | Grupo A

Independiente Petrolero vs Palmeiras | 19:30 horas | Grupo A

Caracas vs Libertad | 17:15 horas | Grupo B

The Strongest vs Atl. Paranaense | 17:15 horas | Grupo B

Estudiantes de La Plata vs Nacional | 19:30 | Grupo C

América MG vs Atlético MG | 19:30 horas | Grupo D

Copa Sudamericana

Cuiaba vs Racing Club | 17:15 horas | Grupo B

River Plate vs FBC Melgar | 17:15 horas | Grupo B

Nueve de Octubre vs Independiente Medellín | 19:30 horas | Grupo E

Ceara vs Deportivo La Guaira | 19:30 horas | Grupo G

General Caballero JLM vs Independiente | 19:30 horas | Grupo G