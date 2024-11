Agenda deportiva del viernes 2 de Agosto: Un día lleno de acción para Colombia

Minuto30.com .- Este viernes, la jornada deportiva para Colombia promete una serie de emocionantes eventos a lo largo del día, con competencias destacadas en golf, tiro con arco, gimnasia, BMX y boxeo.

La acción comienza temprano con la segunda ronda de golf, donde Camilo Villegas y Nicolás Echavarría iniciarán sus juegos a las 2:00 a.m. y 3:33 a.m., respectivamente. A las 4:43 a.m., el enfoque se trasladará al tiro con arco, donde el equipo mixto conformado por Ana María Rendón y Santiago Arcila enfrentará al equipo alemán en los octavos de final.

El día continúa con la gimnasia de trampolín, donde Ángel Hernández competirá en la ronda clasificatoria a las 11:00 a.m. A partir de la 1:00 p.m., los fanáticos podrán seguir las semifinales de BMX Racing con la participación de Diego Arboleda, Mateo Carmona, Mariana Pajón y Gabriela Bolle, en horarios de 1:00 p.m. y 1:15 p.m., respectivamente. Finalmente, a las 1:16 p.m., la boxeadora Valeria Arboleda disputará los octavos de final de su categoría.

Con una agenda cargada de eventos destacados, este viernes promete ser un día lleno de adrenalina y orgullo para el deporte colombiano.