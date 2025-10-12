Mexicanos se fueron contra un colombiao, al que golpearos, estrujeron, insultaron y casi "lo empelotan". Captura de video

Minuto30.com .- La contundente victoria 4-0 de la Selección Colombia sobre México, en el amistoso disputado este sábado 11 de octubre en Arlington, Texas, se vio empañada por la violencia en las gradas. Fanáticos de ambos equipos se enfrascaron en una pelea que opacó la alegría de la goleada.

El incidente se registró en una de las gradas del AT&T Stadium en Arlington Texas, donde un grupo de aficionados mexicanos empujaron, insultaron, mechonearon y golpearon a un colombiano. Otros asistentes al encuentro tuvieron que intervenir en un intento por separar a los involucrados.

El seguidor colombiano habría sido rescatado por el personal de seguridad del recinto deportivo, quienes intervinieron rápidamente y controlaron el incidente de manera oportuna, evitando que la situación pasara a mayores.

Hasta el momento, ni las autoridades locales, ni los organizadores del encuentro, ni las federaciones de fútbol de Colombia y México han emitido un comunicado oficial sobre los bochornosos incidentes.

