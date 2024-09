Agarraron a tres mujeres por hurto al ‘cosquilleo’ en TransMilenio

En horas de la tarde del pasado jueves (6 de junio) lograron capturar a tres mujeres por hurto al ‘cosquilleo’ en TransMilenio.

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a tres mujeres que intentaron hurtar por la modalidad de cosquilleo en la estación de la calle 57 del sistema de transporte TransMilenio.

Esta captura se dio gracias a la comunidad usuaria, su rápida acción y el llamado a las autoridades.

Por lo anterior, las autoridades invitan a la ciudadanía a reportar estos casos haciendo el llamado oportuno a la Policía Metropolitana de Bogotá a la Línea 123.

Recomendaciones para evitar ser víctima de hurto en TransMilenio:

– Esté atento a sus pertenencias: Mantenga siempre su bolso o mochila cerca del cuerpo y evite llevar objetos de valor visibles.

– Tenga cuidado con las personas que se le acercan demasiado: Si alguien se le acerca de forma sospechosa, aléjese y manténgase alerta.

– No porte grandes cantidades de dinero: Si es posible, use medios de pago electrónicos.

– Denuncie cualquier hecho sospechoso: Si observa algún movimiento extraño o es víctima de un hurto, no dude en reportarlo a la Policía.

