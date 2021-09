‘Agarraron’ a ocho personas por traficar cocaína hacia Europa

Esta organización se valía de sus cargos y funciones como trabajadores del puerto marítimo para facilitar el acceso de la cocaína a través de vehículos hacia los patios donde se encontraban los contenedores con mercancía tipo exportación que tendría como destino Europa, detalló la Policía.

Estos serían los roles de cada uno para llevar la cocaína a Europa

Alias ‘Movil 1’, quien era el encargado de coordinar e ingresar la sustancia de estupefaciente a las instalaciones portuarias de Barranquilla, a través de vehículos asignados a una empresa de seguridad que presta servicio al puerto, así mismo era el contacto con el dueño de la sustancia estupefaciente manteniéndolos informados del procedimiento.

Alias ‘Mañe’ y alias ‘El Tovy’ serían los encargados de inspeccionar todos los vehículos que ingresaban y salen de la Sociedad Portuaria, pero omitía dicha función al dejar ingresar la sustancia estupefaciente, permitiendo de esta manera que la sustancia llegara a su destino a los contenedores con mercancía tipo exportación.

Luego de la entrada de la droga al puerto alias ‘Javi’ permitía el ingreso por lugares no autorizados como al patio de contenedores de exportación, con el fin de poder llevar el alcaloide a lugares en donde las cámaras no observaran la actividad ilícita, además no realizaba las anotaciones en la minuta de servicio. informaron las autoridades.

Alias ‘El Pava’ facilitaba el ingreso y la salida de varias personas para que realizaran el trabajo de contaminación a los contenedores.

Alias ‘El Negro y alias ‘El Rafa’ serían los operadores de la maquinaria denominada ‘Reachstacker’ realizó los movimientos de los contenedores colocándolos en un lugar apropiado para su contaminación.

Alias ‘El Fotógrafo’ era el encargado de realizar la consecución, la numeración y características de los sellos de seguridad que se instalaban en los contenedores contaminados con la finalidad de enviarlos a las personas que estarían detrás de la contaminación para que los clonaran.

Dichos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía por los delitos Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, adicionalmente es de resaltar que, en el área metropolitana de la ciudad de barranquilla, la Policía Nacional ha logrado las capturas de 591 personas relacionada con el narcotráfico y micro tráfico.

En Envigado atacaron a bala a un hombre que estaba en un local, sobrevivió https://t.co/m1wPvMiN5S — Minuto30.com (@minuto30com) September 24, 2021