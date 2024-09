James Troublefield de 51 años, es un afroamericano que se encuentra desaparecido desde el 21 de noviembre en Barranquilla.

La denuncia por desaparición a la Fiscalía fue puesta por su esposa Rosdelys Flórez; quien pide ayuda a la Embajada de Estados Unidos en Colombia para la búsqueda.

La mujer indicó que el afroamericano habría viajado a Barranquilla, sin dominar le español.

Después, Flórex recibió un mensaje: “me dijo que realmente me quería, me dijo te amo. Eso lo recibí en la mañana, después intenté comunicarme con él, pero tenía el celular apagado. Realmente lo que me interesa es saber dónde está, si está bien», expresó al medio Bluradio.

La mujer indicó que intentó contactar a su pareja sentimental, pero no ha tenido respuesta. Por lo que denunció el caso para dar con su paradero.

