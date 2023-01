El temor de los viajeros: aerolínea extravió equipaje de pasajera y está la halló en un basurero

Una de las mayores preocupaciones a la hora de viajar por una aerolínea, la vivió Valerie Szybala, una americana que, según su historia, United Airlines perdió su maleta durante un viaje en Estados Unidos.

A pesar de que la aerolínea le aseguraba a la mujer que su equipaje se encontraba seguro en el centro de distribución, Szybala sintió que algo extraño estaba pasando por lo que decidió rastrear su maleta mediante el Apple AirTag – un dispositivo de rastreo.

De acuerdo con Szybala, encontró su maleta en un contenedor de basura de un complejo de apartamentos.

«Cuando encontré las maletas vacías junto a los contenedores fue cuando me preocupé», dice. «Y United me estaba mintiendo, así que acudí a Twitter».

I’d just like everyone to know that @united has lost track of my bag and is lying about it. My apple AirTag shows that it has been sitting in a residential apartment complex for over a day. Out back by the dumpsters, I have found other emptied United Airlines bags. pic.twitter.com/fcoq4nj3zb

— valerie szybala. (@vszyb) January 1, 2023