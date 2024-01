in

Adriana María Sánchez Tabares, de 42 años, está desaparecida desde el 26 de diciembre de 2023, fue vista por última vez en el municipio de Andes, Antioquia.

La mujer es de contextura: delgada, contorno cara: ovalada, color piel: Trigueño, particularidad cara: pecosa, calvicie: No, longitud cabello: corto, forma cabello: crespo, color cabello: castaño, particularidad cabello: ninguna, color ojos: cafés, tamaño ojos: medianos, particularidad Ojos: Ninguna, Nariz: alomada, boca tamaño: mediana, labios gruesos, barba: no, bigote: no, orejas: perforadas.

Si usted conoce el paradero de Adriana María Sánchez Tabares por favor llamar al número de la Fiscalía 5903108 Ext. 40071 Cel. 3185324139.

