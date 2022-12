Adriana Lucía califica ‘inaceptable’ y una ‘verguenza’ lo sucedido con el ICBF

in

La directora del ICBF, Concepción Baracaldo Aldana, enfrenta un delicado problema por el cual exigen su renuncia, luego de descubrirse que en lo que va de su cargo, han muerto 20 niños en la Guajira por desnutrición, además de otros cuantos casos que generan indignación.

Sobre esto, la reconocida cantante Adriana Lucía, quien se ha mostrado como una defensora de los derechos y de las causas, manifestó por medio de las redes sociales su molestia por tan delicada situación con los niños del país, refiriéndose a esto como algo ‘inaceptable y una vergüenza’

Es importante mencionar que sobre este caso, el presidente Gustavo Petro, lo calificó como un fracaso para su gobierno, mostrando indignación por lo sucedido.

«El hecho que yo venga por tercera vez en cuatro meses significa que estamos fallando, no que vamos bien. Si nos fuera bien no vendría tanto, pero estamos fallando. El hecho que aquí se mencionó, que 20 niños indígenas han muerto por desnutrición durante este gobierno, eso se llama un fracaso y se debe asumir como tal. Este gobierno no es para ver morir niños de hambre», aseveró el presidente Petro

