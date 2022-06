«Desean que me muera y que me abusen»: Adriana Lucía habló sobre las amenazas que recibe en sus redes sociales

Adriana Lucía suele ser vista en redes sociales respaldando distintas apoyos y eventos sociales, así como para dar su posición política sobre lo que ocurre en el país.

Por ser tan abierta en materia de opinión sobre el estado de Colombia, la cantante es un constante blanco de ataques y críticas por sus palabras, y las plataformas digitales no pasan por alto ningún comentario que haga, lo que la ha llevado a ser insultada e incluso amenazada de muerte solo por exponer sus ideales.

También le puede interesar…

A la mascota la buscan desde el pasado 5 de junio https://t.co/exmTobxVnW — Minuto30.com (@minuto30com) June 6, 2022

La cantante decidió hacer una reflexión sobre el tipo de ofensas a las que es sometida en Twitter, en su mayoría, y de cómo esto la afecta.

«Cierto es que en twitter hay mucha candela, que se insulta y discute por todo o por nada, pero ¿por qué se le acusa sólo a un grupo de tuiteros? Yo soy testigo de los grupos de señoras y señores ‘divinamente’ que no tienen alma y ahí siguen sin que nadie les acuse de nada», inició sus comentarios Adriana Lucía.

Yo amo esta red social, es mi favorita. Aquí he conocido gente maravillosa, me he conectado con gente que no sabía que teníamos cosas en común. He aprendido a ser tolerante con otros, a dejar de seguir a algunos y sí, he bloqueado los vulgares (con esos no tengo tolerancia). — Adriana Lucía (@AdrianaLucia) June 4, 2022

Adriana Lucía contó las amenazas que sufre en redes sociales.

«Pueden escoger cualquier tuit mío y verán ‘bots’ y no ‘bots’, y cuentas verificadas diciendo groserías, tratándome de bruta, de guerrillera, me desean que me muera, que me abusen. Hasta con mis bebés se han metido y son los mismos que matonean a otros y nadie los acusa de nada», escribió.

La artista colombiana también contó la razón de por qué a pesar de los malos tratos que suele recibir, sigue conservando sus redes sociales.

«Yo amo esta red social, es mi favorita. Aquí he conocido gente maravillosa, me he conectado con gente que no sabía que teníamos cosas en común. He aprendido a ser tolerante con otros, a dejar de seguir a algunos y sí, he bloqueado los vulgares», finalizó la cantante.

Para leer más noticias, clic aquí.