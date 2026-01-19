Menú Últimas noticias
    Adriana Carolina Ospino desapareció en Medellín

    Desapareció el 16 de enero de 2026 en el barrio Caribe de Medellín

    Publicado por: Juan Manuel

    Adriana Carolina Ospino desapareció en Medellín

    Adriana Carolina Ospino Guerrero, de 40 años de edad, desapareció el 16 de enero de 2026 en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia. El hecho ocurrió en el barrio Caribe, y desde ese momento no se tiene información sobre su paradero.

    Al momento de su desaparición vestía un turbante color verde, chaqueta negra, pantalón tipo sudadera de color rojo y chanclas verdes. Además, llevaba consigo un bolsito pequeño de color verde.

    Como señales particulares, Adriana Carolina presenta una cicatriz en el labio inferior de la boca. Tiene el cabello crespo de color castaño amarillo, piel blanca y una estatura aproximada de 1.55 metros.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


