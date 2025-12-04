Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Adoptado! Perrito encontrado en la Loma de Los Bernal ya tiene nuevo hogar

    Gracias a todos los que compartieron la información e hicieron posible que este perrito tenga una segunda oportunidad y un nuevo hogar

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Adoptado! Perrito encontrado en la Loma de Los Bernal ya tiene nuevo hogar

    Resumen: Gracias a todos los que compartieron la información e hicieron posible que este perrito tenga una segunda oportunidad y un nuevo hogar

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El perrito que fue hallado desorientado y solito por la Loma de Los Bernal ya tiene nueva familia.

    Gracias a todos los que compartieron la información e hicieron posible que este perrito tenga una segunda oportunidad y un nuevo hogar.

    ¡Adóptame! Perrito encontrado en la Loma de Los Bernal busca un nuevo hogar

    Minuto30.com .- Este hermoso perrito fue encontrado desubicado en la Loma de Los Bernal y está buscando urgentemente un hogar definitivo.

    Sus rescatistas informan que el canino es muy tranquilo y sociable, ya que convive bien con otros perritos.

    Si deseas brindarle un hogar amoroso y responsable a este animalito, o necesitas más información sobre él, por favor, comunícate al número de contacto: XXXXXXXXX.

    Aquí más Mascotas Perdidas y en Adopción

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez habla sobre la investigación que expone al gobierno con alias Calarcá

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.