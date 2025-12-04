¡Adoptado! Perrito encontrado en la Loma de Los Bernal ya tiene nuevo hogar

Resumen: Gracias a todos los que compartieron la información e hicieron posible que este perrito tenga una segunda oportunidad y un nuevo hogar
Minuto30.com .- El perrito que fue hallado desorientado y solito por la Loma de Los Bernal ya tiene nueva familia.
Gracias a todos los que compartieron la información e hicieron posible que este perrito tenga una segunda oportunidad y un nuevo hogar.
¡Adóptame! Perrito encontrado en la Loma de Los Bernal busca un nuevo hogar
Minuto30.com .- Este hermoso perrito fue encontrado desubicado en la Loma de Los Bernal y está buscando urgentemente un hogar definitivo.
Sus rescatistas informan que el canino es muy tranquilo y sociable, ya que convive bien con otros perritos.
Si deseas brindarle un hogar amoroso y responsable a este animalito, o necesitas más información sobre él, por favor, comunícate al número de contacto: XXXXXXXXX.
Aquí más Mascotas Perdidas y en Adopción
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios