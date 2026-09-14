Adopta a Dulcinea, solo busca una mano amiga que la quiera consentir

Resumen: La comunidad animalista hace un llamado a la solidaridad para encontrarle la familia ideal a esta canina. Al tener cuatro años de edad, se destaca por ser una mascota madura, tranquila y lista para recibir cariño

Minuto30.com .- Las redes de apoyo animal siguen trabajando incansablemente para transformar la vida de los peluditos sin hogar. En esta oportunidad, la protagonista de esta campaña de adopción es Dulcinea, una adorable perrita que se encuentra a la espera de encontrar una «mano amiga» que esté dispuesta a consentirla y brindarle el calor de un verdadero hogar.

La etapa ideal para adoptar

A menudo, las familias dudan en adoptar por temor a la hiperactividad de los cachorros, pero el caso de Dulcinea es ideal. Uno de los grandes atractivos de integrarla a su hogar es su edad. Al tener 4 años, los promotores de su adopción destacan que «los años de rebeldía», la ansiedad por morder objetos y las travesuras incontrolables son cosa del pasado.

Hoy en día, Dulcinea es una compañera madura, con un temperamento mucho más equilibrado y con una gran disposición para adaptarse de forma pacífica a la dinámica y rutina de su nueva familia. Lo único que busca en esta etapa de su vida es un espacio seguro donde pueda ser consentida.

Línea de contacto

Quienes deseen darle una segunda oportunidad a Dulcinea y sumar a esta noble y tranquila integrante a su hogar, pueden iniciar el proceso de adopción de manera directa. Para mayor información, conocerla o postularse como su nueva familia, los interesados deben comunicarse a través de la siguiente línea de WhatsApp:

301 223 1308

La invitación ciudadana está abierta para aquellos que busquen el amor incondicional y la compañía leal que solo una mascota rescatada puede ofrecer.