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    ADOPCIÓN URGENTE: Este angelito «callejero» y ciego maulla busca un hogar para siempre

    Este gatico es una ternurita llena de amor que está lista para transformar la vida de quien decida darle una oportunidad real

    Publicado por: SoloDuque

    gatico ciego en paris1
    ADOPCIÓN URGENTE: Este angelito «callejero» y ciego maulla busca un hogar para siempre

    Resumen: Este gatico se encuentra actualmente en la calle y necesita salir de allí cuanto antes. Es una completa hermosura, una ternurita llena de amor que está lista para transformar la vida de quien decida darle una oportunidad real.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Este gatico se encuentra actualmente en la calle y necesita salir de allí cuanto antes. Es una completa hermosura, una ternurita llena de amor que está lista para transformar la vida de quien decida darle una oportunidad real.

    Al ser un gatito invidente, su rescate es una carrera contra el tiempo.

    Adopción Responsable

    Cuidar de un gatito especial es una experiencia maravillosa, pero requiere un compromiso serio. Su futuro hogar debe cumplir con ciertos requisitos para garantizar su seguridad y bienestar:

    Entorno seguro: Al no ver, necesita vivir en un espacio 100% interno (apartamento o casa completamente protegida con mallas de seguridad en ventanas y balcones) para evitar accidentes o caídas.

    Tiempo y paciencia: Requiere un periodo de adaptación guiado para que reconozca su nuevo territorio a través del olfato y el oído.

    El adoptante debe contar con la solvencia para cubrir sus controles veterinarios, alimentación de excelente calidad y cualquier requerimiento médico especial que pueda surgir.

    ¿Quieres cambiar su destino?

    Si tienes el espacio, el amor, el tiempo y la estabilidad económica para asumir este hermoso reto, comunícate de inmediato:

    📱 Contacto directo: 324 363 7310

    ¿No puedes adoptarlo? ¡Ayúdanos a difundir! Un simple reenvío o compartir esta información en tus estados y redes sociales puede ser el puente para que este pequeño encuentre los ojos de la persona correcta.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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