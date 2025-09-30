ADOLFO LORENZO JORDAN ARNEDO
Adolfo Lorenzo Jordan desapareció en Urrao

Resumen: Adolfo Lorenzo Jordan Arnedo, un hombre panameño de 45 años, desapareció el 6 de julio de 2025 en el municipio de Urrao, Antioquia.

Adolfo Lorenzo Jordan Arnedo, un hombre panameño de 45 años, desapareció el 6 de julio de 2025 en el municipio de Urrao, Antioquia.

Su contextura es medio gruesa y tiene una cara de forma ovalada con piel morena. No presenta calvicie y su cabello es corto, liso, negro con canas.

Sus ojos son grandes y claros, sin particularidades notables, y su nariz está desviada hacia la derecha. Tiene boca de tamaño mediano con labios delgados, barba pero no bigote, y orejas con lóbulo separado. Además, posee tatuajes en el antebrazo derecho y pie izquierdo, y una cicatriz en la mano izquierda. No tiene piercings.

