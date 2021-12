¡Muy triste! Adolescentes de 15 y 17 años fallecieron a causa del dengue en Cartagena

Dos adolescentes de 15 y 17 años de edad, murieron a causa del dengue en el barrio Olaya Herrera de Cartagena. Los adolescentes estuvieron varios días en un centro asistencial y sus familiares denuncian que no recibieron una atención oportuna.

Los adolescentes eran hermanitos

Y es que el caso lo dio a conocer Noticias Caracol, medio para el cual la mamá de los adolescentes denunció que «cada cuadro que mi hijo iba presentando yo iba avisando y me decían que me calmara, que no me las tirara de médico, que yo estaba alterada», por lo que asegura -además- que si hubieran entendido su dolor, «se hubieran puesto las pilas con el niño» y lo habrían tratado a tiempo.

De acuerdo al medio ya citado, uno de los hermanos murió primero, y el otro a la semana; además, según la comunidad, nueve menores que residen en este mismo barrio de Cartagena, están hospitalizados por dengue, por lo que hay preocupación.

Es de resaltar que en este 2021, ya van 19 personas muertas por dengue en Cartagena, la ciudad del país con más casos.

En redes sociales piden atención por parte de las autoridades competentes:

La muerte de 2 hermanitos por dengue en Cartagena, ya es motivo más que suficiente para volver alzar la voz de AUXILIO y establecer un programa serio y urgente de fumigación en las zonas más vulnerables.@MinSaludCol @infopresidencia @DadisCartagena @AlcaldiaCTG — Alci Elles J. (@alciellesj) December 14, 2021

