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Resumen: La adolescente permaneció aproximadamente ocho horas en el ataúd mientras se desarrollaba el velatorio con familiares y vecinos de la comunidad.

¡De infarto! Adolescente «se levanta de su tumba» tras ser dada por muerta en Guatemala

Minuto30.com .- Un insólito suceso tiene conmocionados a los habitantes de la aldea El Jocote, en el departamento de Quiché, Guatemala. Yuleidy Ixcotoyac, una adolescente de 15 años, despertó dentro de su ataúd en medio de las exequias que su familia realizaba tras creer que había fallecido.

Según relató su padre, Abraham Ixcotoyac, la emergencia comenzó durante la madrugada, cuando la menor presentó un severo malestar y desvanecimiento. Ante la gravedad de la situación, el hombre la subió a un vehículo para trasladarla de urgencia a un hospital.

Sin embargo, el trayecto se interrumpió abruptamente antes de llegar al municipio de San Pedro Jocopilas:

Falta de signos vitales percibida: El padre sostuvo que al revisar a su hija en el camino, no detectó pulso ni respiración.

Sin certificación médica: Creyendo que la joven había muerto, el familiar decidió no ingresarla al centro de salud.

Preparación del sepelio: En su lugar, se dirigió directamente a una funeraria para adquirir el féretro y trasladar el cuerpo de regreso a su vivienda.

El momento del «milagroso» hallazgo

La adolescente permaneció aproximadamente ocho horas en el ataúd mientras se desarrollaba el velatorio con familiares y vecinos de la comunidad.

La alerta se dio en plena ceremonia fúnebre, cuando varios de los presentes notaron movimientos extraños dentro de la caja. Al abrir el ataúd de inmediato, constataron que la joven estaba viva y procedieron a auxiliarla.

Actualmente, Yuleidy se encuentra consciente y en proceso de recuperación, mientras el caso genera asombro en la región y reabre la discusión sobre la importancia de la verificación profesional ante cualquier emergencia médica.