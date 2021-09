Adiós de Instagram, a ‘La Liendra’ lo habrían vetado de nuevo y su cuenta ¿desapareció?

El influencer conocido como ‘La Liendra’ habría perdido de nuevo su cuenta de Instagram, aunque se desconoce el motivo, esta sería la segunda vez en el que el creador de contenido tiene suspendida su cuenta.

Al buscar este lunes 27 de septiembre la cuenta oficial del influencer no sale, «Esta página no está disponible. Es posible que el enlace que has seguido sea incorrecto o que se haya eliminado la página».

Recordemos que el pasado 2 de septiembre ‘La Liendra’ recuperó su cuenta de Instagram, luego de estar durante más de dos semanas sin dicha red social, según él, le habría cerrado su perfil oficial con más de seis millones de seguidores.

“Todo lo que pasa en tu vida tiene un por qué, deja de cuestionar las cosas y acepta… si el de arriba quiere las cosas así, no puedes hacer nada más que confiar en el y seguir caminando… por muy oscuro que sea el camino, volvimos; gracias por la linda energía y sus oraciones”, escribió el influencer en el video que mostró la felicidad que le dio al saber dicha ‘noticia’.

‘La Liendra’ volvió a perder su cuenta

