Resumen: La joven universitaria busca que su talento brille por mérito propio sobre las tablas, construyendo una carrera artística auténtica sin tener que cargar con el peso, las expectativas o la sombra de pertenecer a una de las dinastías más famosas del cine

¡Adiós al apellido Cruise! El drástico paso de Suri para alejarse de la sombra de su padre en Hollywood

Minuto30.com .- Suri, la hija de 20 años de las estrellas de Hollywood Tom Cruise y Katie Holmes, ha tomado una decisión trascendental para su futuro personal y profesional: renunciar legalmente al apellido paterno. Ahora, la joven universitaria busca construir su propia identidad bajo el nombre de Suri Noelle.

Lo que comenzó como un sutil cambio durante su ceremonia de graduación de la escuela secundaria en junio de 2024, hoy parece ser una decisión legal y definitiva. La joven estudiante, que ha crecido bajo la intensa mirada de los medios, está marcando un límite claro con el legado de su padre para forjar su propio camino en el mundo artístico.

Un sentido homenaje a su madre

El nuevo nombre elegido por la joven no es producto del azar. Al adoptar «Noelle» como su apellido, Suri rinde un emotivo tributo a su madre, Katie Holmes, ya que este es el segundo nombre de la reconocida actriz. Este gesto subraya el estrecho vínculo que ambas comparten, especialmente después del mediático divorcio de sus padres y el distanciamiento prolongado que ha mantenido con el protagonista de Misión Imposible.

Evidencia en los registros legales

La confirmación de que este cambio va más allá de un simple nombre artístico llegó a través de sus trámites ciudadanos en Estados Unidos:

Registro oficial: Como estudiante actual de la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, Pensilvania, la joven se inscribió para votar en el condado de Allegheny bajo el nombre de Suri Noelle.

Exigencia legal: De acuerdo con reportes del portal Page Six, las leyes del estado de Pensilvania exigen estrictamente que los residentes utilicen su nombre legal y oficial al momento de registrarse en el padrón electoral, lo que confirmaría que el cambio de apellido ya fue avalado por los tribunales.

En busca de su propia identidad3>

Lejos de los reflectores de las grandes producciones de Hollywood, Suri Noelle está enfocada en su verdadera pasión: el teatro musical.

La joven universitaria busca que su talento brille por mérito propio sobre las tablas, construyendo una carrera artística auténtica sin tener que cargar con el peso, las expectativas o la sombra de pertenecer a una de las dinastías más famosas de la industria cinematográfica.