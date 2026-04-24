Resumen: En Altavista, Medellín, 1.849 hogares ahora cuentan con un servicio de agua potable más estable gracias a la modernización de la planta y obras complementarias. El proyecto también incluyó la canalización de una quebrada para reducir riesgos por lluvias y mejorar la continuidad del servicio.

¡Adiós a los cortes! Más de 1.800 hogares de Altavista ya cuentan con agua potable estable y segura

Un total de 1.849 hogares del suroccidente de Medellín ahora cuentan con un servicio de agua potable más estable y confiable, gracias a la modernización del sistema de tratamiento en el corregimiento de Altavista.

La intervención, que superó los $5.783 millones de inversión, no solo permitió optimizar la planta existente, sino que incorporó mejoras estructurales orientadas a garantizar la continuidad del servicio, especialmente frente a eventos climáticos que anteriormente afectaban el suministro.

Desde la administración distrital se explicó que el proyecto no se limitó a reparar los daños ocasionados por emergencias pasadas, sino que buscó fortalecer integralmente el sistema.

En palabras del secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez Correa: “No se trató solo de recuperar lo que se perdió con la emergencia, sino de avanzar hacia una solución que le diera mayor eficiencia y confiabilidad al sistema”.

El funcionario también señaló que las obras incluyeron medidas para reducir la vulnerabilidad ante crecientes, lo que permite proteger tanto la infraestructura como a las comunidades.

Según indicó, cerca de 5.362 personas que hacen parte de este sistema se benefician directamente con la optimización, quedando en mejores condiciones para enfrentar la temporada de lluvias.

Obras complementarias para mitigar riesgos

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Como parte del proyecto, se adelantó la canalización de la quebrada Los Christmas, una intervención clave para disminuir el riesgo de desbordamientos y proteger el sistema hídrico. Esta obra busca evitar que futuras crecientes afecten nuevamente la prestación del servicio, una situación que en el pasado generó interrupciones frecuentes.

La modernización incluyó la adecuación de la infraestructura de tratamiento, con el objetivo de mejorar la eficiencia en los procesos y garantizar una distribución más estable del agua potable en el territorio.

Impacto en la comunidad

Para los habitantes de Altavista, los cambios ya son evidentes. Tatiana Flórez, residente del sector, destacó que el servicio ha mostrado una mejora significativa frente a lo que se vivía anteriormente. “El servicio ha sido muy estable, no ha habido idas del agua de manera recurrente como solía pasar antes de la avalancha”, afirmó.

La comunidad también resaltó la importancia de estas obras para recuperar la confianza en el sistema y mejorar la calidad de vida en el corregimiento.

Con esta intervención, la administración local busca avanzar hacia soluciones de largo plazo que no solo respondan a emergencias, sino que fortalezcan la infraestructura básica en zonas vulnerables, asegurando el acceso continuo a servicios esenciales como el agua potable.