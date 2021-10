“A los 30, mi vida se desmoronó sin previo aviso»: Adele sobre su divorcio y su pérdida de peso

Luego de varios años de estar ausente en medios de comunicación, la cantante británica Adele abrió su corazón y habló de su vida personal.

En una entrevista donde daba a conocer el lanzamiento de su nuevo álbum «30», habló de su divorcio, de su terapia y de su pérdida de peso.

«Tengo que prepararme para volver a ser famosa, cosa que, como todo el mundo sabe, no me gusta ser», aseguró a Vogue. Mientras afirmaba que estaba saliendo de su vida de «reclusa». Y es que desde 2016 no hablaba con un periodista.

“A los 30, mi vida se desmoronó sin previo aviso (…) Siento que este álbum trata de la autodestrucción y de la autorreflexión y la autorredención”, afirmó la cantante.

Adele estuvo hablando sobre su ruptura con Simon Konecki, fundador de una organización benéfica, del que se separó en abril de 2019. Durante la entrevista afirmó “ya no me convenía (…) no fui infeliz, pero lo habría sido si no hubiera pensado primero en mí”.

La cantante también aceptó que mantiene una relación con un agente deportivo estadounidense, Rich Paul, desde principios de año. Con quien se estarían sintiendo feliz y plena, según ella, no se siente “nerviosa ni ansiosa ni agotada”, expresó Adele a la hora de hablar de su pareja sentimental.

Adele también estuvo hablando de los kilos que perdió, y aseguró que gracias al amor por el deporte logró bajar 45 kilos, pero debía tener disciplina por lo que hacía ejercicio «dos o tres veces al día (…) Nunca se trató de perder peso, sino de ponerme fuerte y alejarme lo más posible del teléfono cada día».