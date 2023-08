Adelante presidente, creemos en usted

El caso del hijo del presidente Gustavo Petro ha sacudido la opinión pública de los últimos días, y aunque en lo que ha salido de la audiencia solo se muestra el método en el que él y su expareja se enriquecieron, un instinto de clics y likes ha llevado a replicar una información que hasta el momento es imprecisa y errónea.

Quienes estuvimos en la campaña y visitamos los territorios fuimos testigos de cómo cada persona que cree en este proyecto y que se soñaba un cambio aportaba su conocimiento, su arte, su tiempo y su trabajo a la campaña; también vimos como la gente se agrupaba y hacía bingos u otras actividades para recaudar fondos y tener material publicitario.

Como Pacto Histórico, tenemos un pleno respaldo a las instituciones y a la separación de los poderes, el mismo presidente ha sido enfático en que no piensa hacer nada para evitar la actuación de los entes competentes, lo que representa un gran mensaje para un país acostumbrado a que los hijos de los presidentes se escondían en los privilegios de su padre. De hecho, esta semana fue entregada por el presidente la terna para elegir el fiscal general, una terna de tres mujeres conocedoras de la institución y del derecho penal.

Es más, en el evento realizado en Sincelejo el presidente expresó: “… la terna que he presentado no es para esconder el delito, soy el primer presidente que le dice a la justicia que juzgue a su hijo, no porque otros hijos no hayan delinquido sino porque todos los presidentes protegían al hijo antes que a la justicia”. Su mensaje es una clara muestra de respeto a la institucionalidad, a las leyes y una clara muestra de su integridad.

¿O es que acaso pensaron, especialmente los de la oposición, que todo el movimiento mediático que han realizado haría que el presidente dejará de cumplir sus funciones o que se escondería y dejaría de trabajar por el cambio? Pues se han equivocado, y lo que creyeron que los fortalecía como oposición no se ha convertido más que en un impulso para fortalecer a las bases y al proyecto.

Seguimos trabajando imparables por construir el país con justicia social que la gente eligió, refrendando el acuerdo con la ciudadanía y respaldando al presidente porque solo unidos podremos continuar con la senda de este proyecto, que si bien sabemos que no es fácil, es en lo que creemos y lo que nos motiva a trabajar decididamente cada día.

Sigue al canal Opinión en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzVonCHgZWm8iSNTH44

Aquí más Columnas de Opinión