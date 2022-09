Adam Levine rompió el silencio tras rumor de infidelidad

Recientemente se había especulado sobre una supuesta infidelidad por parte de Adam Levine a su esposa, Behati Prinsloo, es así que en esta ocasión el vocalista de Maroon 5 ha decidido romper el silencio y aclarar la situación, aceptando haber cruzado la línea.

Fue así que a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, el cantante de 43 años ha roto el silencio para dar su primera declaración luego de que la modelo Sumner Stroh de 23 años de edad, aseguró que había sido su amante por un año aproximadamente.

Tras estas declaraciones, inmediatamente en redes sociales le comenzaron a llover críticas al vocalista de Maroon five, por lo que el famoso ha decidido lanzar un comunicado para esclarecer el tema de la supuesta infidelidad.

Lo que dijo Adam Levine de la supuesta infideldiad.

«Se está hablando mucho de mí en este momento y quiero aclarar las cosas. Utilicé un mal juicio al hablar con alguien que no fuera mi esposa en cualquier forma coqueta. No tuve una aventura; sin embargo, crucé la línea durante un periodo lamentable de mi vida. En ciertos casos se volvió inapropiado. He abordado eso y tomando medidas proactivas para remediarlo con mi familia. Mi esposa y mi familia es todo lo que me importa en este momento. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer. Nunca lo haré de nuevo. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos. Y lo superaremos juntos», expresó el famoso.

