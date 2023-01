in

Un trino, en el que el representante a la Cámara por la circunscripción especial por las negritudes, Miguel Polo Polo presenta dos fotos de la vicepresidenta de la república, Francia Márquez, una de hace unos años y otra actual, donde es evidente el aumento de peso a causado una lluvia de críticas.

¡Más inflación y se revienta! Y los niños de la Guajira y Chocó muriéndose de hambre. pic.twitter.com/2KLQECanFZ — Khail Art ✨☕ (@khailart) January 6, 2023

La comparación de las fotos no tendría nada de malo, si no fuera por el mensaje con el que el presentante acompañó las imágenes. “¡¡Más inflación y se revienta!! Y los niños de la guajira y choco muriéndose de hambre” (sic).

La lluvia de críticas le llegaron de inmediato y de todos los frentes. A Polo Polo lo trataron de misógino, de gordofóbico y ofensivo. El columnista, David Ghitis, trinó, tratando de explicar el porqué de la diferencia al señalar que “Puede ser un problema de salud”.

Por su parte, el excandidato presidencia Enrique Gómez, trinó que “Eso no se hace, burlarse del físico de una persona, no se hace. Es caer en las mismas prácticas de ellos. Más altura en el debate, el respeto por la dignidad de los demás no puede perderse”.

Eso no se hace, burlarse del físico de una persona, no se hace. Es caer en las mismas prácticas de ellos. Más altura en el debate, el respeto por la dignidad de los demás no puede perderse. — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) January 7, 2023

Sin embargo las redes no se quedan con nada. De inmediato empezaron a llegar imágenes editadas con el mismo estilo usado por Polo Polo, donde lo comparan entre su pasado y el presente, y en el que el cambio es evidente, al igual que el que se refleja en la comparación de imágenes de la vicepresidenta.

Finalmente, el propio representante le salió a las críticas, trinando que él no es gordofóbico. “A ver, yo no soy ningún gordofobico, empezando porq en mi familia hay sobrepeso. Acá el punto es q no es posible q en el país haya hambre y este gobierno le ponga más impuestos a la comida de los pobres, mientras esta señora se da banquetes y habla igualdad. Hipocresía!! (sic)” dijo el congresista tratando de ponerle fin a la polémica que creó.

A ver, yo no soy ningún gordofobico, empezando porq en mi familia hay sobrepeso. Acá el punto es q no es posible q en el país haya hambre y este gobierno le ponga más impuestos a la comida de los pobres, mientras esta señora se da banquetes y habla igualdad. Hipocresía!! — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) January 7, 2023

Más noticias de Colombia