Acusan al ente electoral de Panamá de coartar la libertad de expresión

Ciudad de Panamá, 9 oct (EFE).- La decisión del Tribunal Electoral (TE) de Panamá de ordenar a dos medios digitales y a un periodista independiente retirar publicaciones sobre el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), quien aspira nuevamente al cargo y está implicado en casos de corrupción, ha desatado una lluvia de críticas bajo acusaciones de que se coarta la libertad de prensa.

El Tribunal Electoral ordenó al periodista Álvaro Alvarado y los medios Foco y @claramente suspender las publicaciones tras una denuncia del equipo legal del expresidente, que alegó que esas informaciones "desarrollan campaña sucia" contra Martinelli, candidato presidencial de su partido Realizando Metas (RM) en las elecciones generales de 2024.

La demanda sostiene que las publicaciones atentan contra unos artículos del Código Electoral al ser "temerarias", "denigrantes", "falsas" y se "centran exclusivamente en aspecto negativo (…) provocando manipular e intentar disminuir la gran simpatía y aceptación" de Martinelli.

El organismo electoral resolvió "ordenar la suspensión de las publicaciones objeto" de la denuncia y dio plazo a los afectados de presentar sus descargos, tras lo cual la cuestión pasará a la Fiscalía General Electoral "para que emita concepto" y se llegue a una decisión final, según informó el viernes pasado.

Carlos Barsallo, miembro del Capítulo de Panamá de Transparencia Internacional, dijo este lunes a EFE que "no se puede generalizar. Hay que ver contenidos concretos en cada caso y los tiempos".

"Hay supuestos concretos prohibidos (atentar contra la dignidad, endilgar actos ilegales no sancionados por autoridades y otros). Y hay tiempos concretos" como el de campaña electoral, que no ha comenzado en Panamá, "que tiene un calendario oficial. De no caer en estos supuestos concretos, no proceden limitaciones", añadió.

Un "atentado" a la libertad de expresión

El periodista Alvarado expresó que exigirá al Tribunal Electoral la "reconsideración" de una decisión que, afirmó es "contraria a todos los principios que le corresponde hacer valer" a este ente público, y alertó que se está ante un atentado "contra la libertad de expresión de todos los panameños".

Foco, un medio digital que ha sido denunciado en otras ocasiones por los abogados de Martinelli, publicó un editorial diciendo que la resolución "que prohíbe mencionar el nombre y publicar la foto de Ricardo Martinelli, es un claro atentado a la libertad de prensa y, en última instancia, a la democracia misma".

Por su parte, la embajada de Estados Unidos en Panamá declaró este lunes que "las recientes acciones de censura hacia periodistas y medios de comunicación son motivo de preocupación".

"Estos actos pueden socavar la democracia y el derecho a la información", añadió la embajada en un mensaje en la red X (antes Twitter).

El gobierno de Estados Unidos sancionó en enero pasado al expresidente Martinelli y lo acusó de estar involucrado en "corrupción a gran escala".

Martinelli, de 71 años y quien se dice un perseguido político, fue condenado en julio pasado en primera instancia a más de 10 años de prisión por blanqueo en la compra de una editorial de medios, y está entre los al menos 25 imputados por lavado en el caso Odebrecht, cuyo juicio, previsto este año, se postergó para julio de 2024.

Por: EFE