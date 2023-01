Acusan a un médico de lanzar el carro a un precipicio con su esposa y dos hijos

Una tragedia familiar consternó al mundo, tras conocerse el accidente en el que se vio involucrado un médico, su esposa y dos hijos, al caer en su carro a un precipicio de 80 metros en California.

Pero este hecho dio un giro inesperado, porque ahora acusan al médico de ser el responsable del terrible accidente al que todos sobrevivieron y ahora la Policía espera su recuperación para ser arrestado por de intento de asesinato y cargos de abuso infantil, contra su esposa Neha, y sus hijos siete y cuatro años de edad.

“Los investigadores de CHP trabajaron durante toda la noche entrevistando a testigos y reuniendo evidencia de la escena. Con base en la evidencia recopilada, los investigadores desarrollaron una causa probable para creer que este incidente fue un acto intencional”, informó la Patrulla de Carreteras.

El accidente se dio en el acantilado de Pacific Coast Highway conocido como “Devil’s Slide”, la mañana del viernes 30 de diciembre.

El profesional de la salud es Dharmesh Patel, un médico de 41 años, de Pasadena, trabaja como radiólogo en el Centro Médico Providence Holy Cross en el área de Mission Hills de Los Ángeles.

“El Centro Médico Providence Holy Cross está profundamente entristecido al enterarse de un incidente de tráfico que involucró a uno de nuestros médicos y su familia. Estamos extremadamente agradecidos de que no haya heridos graves”, no sin antes aclarar “No responderemos más, ya que este incidente está bajo investigación”, comunicó el centro asistencial.

Dr. Dharmesh Patel, a Pasadena DOCTOR intentionally drove his family off a cliff in an attempted murder. They miraculously ALL survived. My mind is so blown. 🤯🥺😩 Like dawg, his babies are 4 & 7! 💔 pic.twitter.com/6wMh6wr1d5

— L o t t y • D o t t y (@DotMcDonald) January 4, 2023