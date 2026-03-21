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    Acuerdo parcial en el Paro Minero: siguen las protestas y bloqueos

    Se establecieron reglas para mantener la movilidad mínima en los puntos de bloqueo

    Publicado por: SoloDuque

    paro minero caucasia
    Foto: NP Noticias Online
    Acuerdo parcial en el Paro Minero: siguen las protestas y bloqueos

    Resumen: A pesar de la voluntad de diálogo, los bloqueos en los corredores que comunican a Medellín con la Costa Caribe persisten

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Aunque el humo blanco total aún no sale de la mesa de diálogo en el Bajo Cauca antioqueño, el balance de este sábado muestra un avance significativo. Tras reuniones maratónicas entre el 19 y el 21 de marzo, las partes lograron consolidar 10 puntos de acuerdo parcial, enfocados principalmente en la formalización minera y las garantías para los manifestantes.

    Sin embargo, la consigna del Comité Minero es clara: el paro no se levanta hasta que el acuerdo sea integral y responda al 100% de las demandas.

    Los puntos clave del acuerdo parcial

    Dentro de lo concertado en las últimas horas, destacan compromisos que buscan aliviar la tensión en el territorio:

    Garantías Jurídicas: El Gobierno se comprometió a la no estigmatización ni judicialización de quienes participan en la protesta social pacífica.

    Corredores Humanitarios: Se establecieron reglas para mantener la movilidad mínima en los puntos de bloqueo, permitiendo aperturas periódicas y el paso de misiones médicas y suministros básicos.

    Mesa Técnica Ambiental: Se creará una comisión con el Ministerio de Ambiente y la Agencia Nacional de Minería para revisar áreas libres y agilizar trámites de formalización y concesiones.

    Inclusión Financiera: Se plantean jornadas de bancarización para pequeños mineros y trazabilidad en la comercialización del oro.

    ¿Qué pasa con las vías?

    A pesar de la voluntad de diálogo, los bloqueos en los corredores que comunican a Medellín con la Costa Caribe persisten. La dinámica de trabajo acordada de hasta 10 horas diarias en la mesa busca acelerar los 15 puntos restantes, pero mientras no haya firma final, el transporte de carga y pasajeros seguirá operando bajo las restricciones de los manifestantes.

    “Se trata únicamente de acuerdos parciales. El proceso se mantiene abierto y la mesa seguirá sesionando en los próximos días para verificar compromisos”, señalaron voceros del Comité.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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