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    Actualización Teotihuacán: Fiscalía confirma un solo atacante y tres colombianos heridos que avanzan con buen pronóstico

    Aunque inicialmente se dijo que eran dos y luego que eran cuatro los colombianos lesionados, el gobierno mexicano confirmó que son tres

    Publicado por: SoloDuque

    Hombre ataca a turistas en las Pirámides de Teotihuacán: dos colombianas resultaron heridas
    Actualización Teotihuacán: Fiscalía confirma un solo atacante y tres colombianos heridos que avanzan con buen pronóstico

    Resumen: Las instituciones del Gobierno de México y del Estado de México reiteraron que mantienen un monitoreo permanente de la situación

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Las autoridades mexicanas continúan esclareciendo los detalles del violento ataque armado registrado en la zona arqueológica de las Pirámides de Teotihuacán. En las últimas horas, la Fiscalía del Estado de México (Edoméx) y el Gabinete de Seguridad emitieron nuevos reportes sobre la investigación y el estado de salud de los lesionados.

    Un solo tirador y nueva cifra de heridos

    De acuerdo con el comunicado oficial de la Fiscalía Edoméx, el trabajo coordinado de las instituciones de seguridad permitió establecer de manera preliminar que el ataque fue perpetrado por un único agresor, quien fue identificado como Julio César Jasso Ramírez, portador de una identificación oficial mexicana.

    Asimismo, las autoridades actualizaron el saldo oficial del trágico evento, confirmando dos personas fallecidas (el tirador y un ciudadano canadiense) y un total de 13 personas lesionadas tras el caos desatado en el recinto. Sobre la muerte del presunto agresor, la entidad señaló que la causa exacta será determinada tras la conclusión de los protocolos forenses correspondientes.

    Evolución médica: Colombianos, fuera de peligro

    El Gabinete de Seguridad de México entregó un parte de tranquilidad respecto a las personas que resultaron heridas durante la estampida y el tiroteo. Los pacientes atendidos a través del sistema IMSS Bienestar pasaron la noche estables y continúan bajo estricta supervisión.

    Aunque inicialmente se dijo que eran dos y luego que eran cuatro los colombianos lesionados, el gobierno mexicano confirmó que son tres, dos mujeres y un menor e 6 años; todos ellos continúan hospitalizados y en buena evolución.

    La gran noticia para el país cafetero es que dos de los tres connacionales que siguen internados —el niño Jerónimo González Castro, de 6 años, y su madre, Dayana Paola Castro Calderón— se encuentran estables y evolucionan con un buen pronóstico médico, según confirmó el Gabinete de Seguridad de México y fueron trasladados debido a la gravedad de las lesiones.

    Luisa Fernanda Puentes Alzate continúa en el Hospital General de Axapusco.

    Las instituciones del Gobierno de México y del Estado de México reiteraron que mantienen un monitoreo permanente de la situación y continúan brindando acompañamiento integral a las familias afectadas por este lamentable suceso.

    Foto: Gabinete de Seguridad de México
    @GabSeguridadMX

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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