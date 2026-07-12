Resumen: Aunque el panorama ha mejorado significativamente, la emergencia originada a las 10:39 a.m. sigue activa. Por lo tanto, las autoridades continúan trabajando en la vía y mantienen cerradas dos estaciones

Actualización Metro: Se supera emergencia en el sur, pero persiste cierre en dos estaciones del norte

Poco a poco retorna la normalidad a la movilidad del Valle de Aburrá. Tras una mañana dominical caótica marcada por dos incidentes simultáneos, el Metro de Medellín confirmó que logró superar la emergencia en el tramo sur de la Línea A, rehabilitando el servicio para miles de usuarios.

En un nuevo reporte emitido sobre las 10:50 a.m., la empresa de transporte masivo entregó un parte de tranquilidad para los habitantes de Itagüí, Envigado, Sabaneta y La Estrella. Las autoridades lograron atender con éxito el primer «incidente con persona en la vía», lo que permitió reabrir de forma segura las seis estaciones del sur que habían sido evacuadas más temprano.

¿Cómo está operando la Línea A en este momento?

Con la superación de la emergencia en el sur, el servicio comercial ha retomado gran parte de su recorrido habitual. Sin embargo, el sistema sigue dividido por la segunda emergencia (ocurrida en la zona norte-centro).

Actualmente, los trenes operan en los siguientes tramos:

Entre las estaciones Niquía y Caribe (Norte).

Entre las estaciones Prado y La Estrella (Centro – Sur).

Estaciones que continúan fuera de servicio

Aunque el panorama ha mejorado significativamente, la emergencia originada a las 10:39 a.m. sigue activa. Por lo tanto, las autoridades continúan trabajando en la vía y mantienen cerradas dos estaciones vitales para la conexión de la ciudad:

Universidad

Hospital

Recomendaciones para los viajeros

Para mitigar el impacto, la empresa de transporte ha recomendado una «ruta salvavidas» para quienes necesitan cruzar hacia el norte de la ciudad.

Debido a que el servicio de trenes comerciales no puede hacer el recorrido directo entre el centro (estación Prado) y el norte (estación Caribe), el sistema masivo hizo un llamado a los viajeros a utilizar las conexiones integradas para sortear la interrupción.

La ruta alterna paso a paso

Si usted necesita llegar a la estación Caribe (o conectar hacia el norte hasta Niquía) y se encuentra en la zona céntrica o sur de la ciudad, evite el trancón y siga este plan de contingencia oficial:

Conecte con la Línea B: Diríjase a la estación San Antonio y tome un tren de la Línea B en dirección a San Javier.

Bájese en Floresta: Descienda del tren una vez llegue a la estación Floresta.

Tome la Línea O: Salga a la zona de buses de la estación y aborde un bus eléctrico de la Línea O, esta ruta de buses lo llevará de manera directa y expedita hasta la estación Caribe, donde podrá continuar su viaje hacia el norte si lo requiere.

Paciencia y planeación

Las autoridades de transporte recomiendan a la ciudadanía salir con tiempo de sobra, ya que el uso de estas rutas alternas y el represamiento de pasajeros pueden sumar varios minutos adicionales a los trayectos habituales dominicales.

Por ahora, el personal operativo del Metro continúa trabajando en la vía de la Línea A para superar el incidente y lograr reabrir las estaciones Universidad y Hospital en las próximas horas.

El Metro agradeció la paciencia de los usuarios y reiteró que el personal capacitado sigue trabajando arduamente para habilitar el 100% de la Línea A en la mayor brevedad posible.