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    ¡Actualización!: Fuego en el centro de Medellín afectó al hotel Nutibara Express y dejó una persona lesionada

    Fue necesario el despliegue de tres (3) tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Actualización!: Fuego en el centro de Medellín afectó al hotel Nutibara Express y dejó una persona lesionada

    Resumen: El mandatario local aclaró que la conflagración se registró exactamente en las instalaciones del hotel Nutibara Express, despejando las dudas preliminares sobre la edificación afectada.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El fuerte incendio estructural que generó pánico en los alrededores de la histórica Plazuela Nutibara ya se encuentra bajo la intervención directa de las autoridades.

    A través de su cuenta de X, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, actualizó el estado de la emergencia que sacudió la noche de este viernes a la Comuna 10 (La Candelaria).

    El mandatario local aclaró que la conflagración se registró exactamente en las instalaciones del hotel Nutibara Express, despejando las dudas preliminares sobre la edificación afectada.

    El balance de la atención

    Para hacer frente a las llamas y evitar que se propagaran por esta concurrida zona céntrica, fue necesario el despliegue de tres (3) tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, quienes lograron confinar el fuego oportunamente.

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    En cuanto al balance humano, el alcalde confirmó que los equipos de salud de la administración municipal tuvieron que intervenir para salvaguardar la vida de una ciudadana que se encontraba en el lugar de los hechos.

    Nuestro equipo de la Alcaldía de Medellín atiende a una mujer mayor de edad por inhalación de humo. Estamos al frente de la emergencia”, puntualizó el mandatario en su reporte oficial.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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