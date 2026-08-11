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    ¡Actualización desde el PMU! Cali amanece con 95 fallecidos, 45 estructuras colapsadas y 86 rescatados

    La cifra de sobrevivientes extraídos de los escombros aumentó significativamente, llegando a 86 personas rescatadas con vida

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Cambio de aires en Cali! Eder sacudió su gabinete y puso a dos militares retirados a mandar en Seguridad y Movilidad
    Foto de archivo.
    ¡Actualización desde el PMU! Cali amanece con 95 fallecidos, 45 estructuras colapsadas y 86 rescatados

    Resumen: La cifra de sobrevivientes extraídos de los escombros aumentó significativamente, llegando a 86 personas rescatadas con vida

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    Minuto30.com .- Tras una madrugada de labores ininterrumpidas y angustia generalizada, la capital del Valle del Cauca comienza a dimensionar con mayor exactitud el impacto del devastador terremoto que sacudió a la región el día de ayer.

    A las 6:30 a.m. de este martes, el alcalde Alejandro Eder lideró una nueva sesión del Puesto de Mando Unificado (PMU) para entregar al país el reporte consolidado de las primeras 24 horas de la emergencia. Las cifras reflejan una tragedia de proporciones históricas para la ciudad.

    Consolidado oficial de la tragedia

    El trabajo articulado de Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y el personal militar desplegado en la ciudad permitió actualizar el balance de afectaciones humanas y estructurales.

    A continuación, las cifras oficiales entregadas por la Alcaldía de Cali:

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    Reporte Oficial PMU (6:30 a.m.) Cifra Confirmada
    Personas fallecidas 95
    Personas heridas 949
    Personas rescatadas con vida 86
    Personas atrapadas reportadas 239
    Estructuras con colapso total o parcial 45
    Edificios y viviendas con daños (preliminar) 93

    El rescate: una carrera contra el tiempo

    El dato más alarmante de esta actualización matutina es el reporte de 239 personas que aún se encontrarían atrapadas bajo las placas de concreto de los edificios que cedieron ante el movimiento telúrico. Esto ha obligado a las autoridades a concentrar toda la maquinaria pesada y los binomios caninos en las 45 estructuras identificadas con colapso total o parcial.

    Sin embargo, el esfuerzo de los socorristas, quienes trabajaron bajo la medida de toque de queda durante toda la noche, arrojó un poderoso mensaje de esperanza: la cifra de sobrevivientes extraídos de los escombros aumentó significativamente, llegando a 86 personas rescatadas con vida.

    La red hospitalaria de Cali se mantiene en máxima alerta para atender a los casi mil heridos reportados hasta el momento, mientras que los equipos de ingenieros continúan evaluando el riesgo de las 93 edificaciones que presentan daños severos en sus cimientos y fachadas.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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