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Resumen: La cifra de sobrevivientes extraídos de los escombros aumentó significativamente, llegando a 86 personas rescatadas con vida

¡Actualización desde el PMU! Cali amanece con 95 fallecidos, 45 estructuras colapsadas y 86 rescatados

Minuto30.com .- Tras una madrugada de labores ininterrumpidas y angustia generalizada, la capital del Valle del Cauca comienza a dimensionar con mayor exactitud el impacto del devastador terremoto que sacudió a la región el día de ayer.

A las 6:30 a.m. de este martes, el alcalde Alejandro Eder lideró una nueva sesión del Puesto de Mando Unificado (PMU) para entregar al país el reporte consolidado de las primeras 24 horas de la emergencia. Las cifras reflejan una tragedia de proporciones históricas para la ciudad.

Consolidado oficial de la tragedia

El trabajo articulado de Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y el personal militar desplegado en la ciudad permitió actualizar el balance de afectaciones humanas y estructurales.

A continuación, las cifras oficiales entregadas por la Alcaldía de Cali:

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Reporte Oficial PMU (6:30 a.m.) Cifra Confirmada Personas fallecidas 95 Personas heridas 949 Personas rescatadas con vida 86 Personas atrapadas reportadas 239 Estructuras con colapso total o parcial 45 Edificios y viviendas con daños (preliminar) 93

El rescate: una carrera contra el tiempo

El dato más alarmante de esta actualización matutina es el reporte de 239 personas que aún se encontrarían atrapadas bajo las placas de concreto de los edificios que cedieron ante el movimiento telúrico. Esto ha obligado a las autoridades a concentrar toda la maquinaria pesada y los binomios caninos en las 45 estructuras identificadas con colapso total o parcial.

Sin embargo, el esfuerzo de los socorristas, quienes trabajaron bajo la medida de toque de queda durante toda la noche, arrojó un poderoso mensaje de esperanza: la cifra de sobrevivientes extraídos de los escombros aumentó significativamente, llegando a 86 personas rescatadas con vida.

La red hospitalaria de Cali se mantiene en máxima alerta para atender a los casi mil heridos reportados hasta el momento, mientras que los equipos de ingenieros continúan evaluando el riesgo de las 93 edificaciones que presentan daños severos en sus cimientos y fachadas.