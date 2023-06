VIDEO. Por 13 horas, actriz colombiana fue retenida en un aeropuerto internacional

La actriz colombiana Viviana Santos publicó un video contando la vulneración a sus derechos al llegar al aeropuerto de México, en un viaje de paseo.

Viviana Santos denunció que el 14 de junio llegó a México con el propósito de hacer turismo.

“Me preguntaron si ya había visitado México, les dije que sí, de hecho fui residente legal. Les paso mi pasaporte nuevo y el viejo porque ahí tengo la visa americana como prueba de que no iba a pasarme a Estados Unidos, solo iba de paseo”, contó la actriz por medio de su cuenta de Instagram.

Tras varias horas de proceso, migración le informó que su entrada a México fue rechazada, según ella, tenía todos sus documentos en regla y todas las preguntas que le hicieron las respondió de manera correcta.

“Entonces, le pregunto, qué fue lo que pasó porque me negaron la entrada y me dice porque seguramente tu contacto acá no contestó el teléfono. Mentira, me entraron a este cuarto, no tenía visibilidad hacia afuera, estaba custodiado por dos policías y me quitaron todas mis cosas”, expresó la actriz en el video publicado en su cuenta de Instagram.

La actriz asegura que estuvo 13 horas privada de la libertad tras llegar a México.

«¡DENUNCIA! Favor difundir el mundo se tiene que enterar. Si viviste algo similar y migración de México pasó por encima de tus derechos o de alguien que conozcas házmelo saber, vamos a hacer un reportaje de lo que está pasando, vamos a hacer mas ruido del que ya hay porque esto tiene que cambiar»,

Más noticias de Entretenimiento