Esta historia de Rebelde, estuvo bastante alejada de lo que sucedió con la versión mexicana de donde nació RBD, pero mantuvo un hilo teniendo en cuenta algunos de los personajes pasados, más especialmente Mía Colucci, pues apareció un primo de ella, Lucca Colucci, papel interpretado por Franco Masini.

Uno de los personajes principales fue Jana Cohen Gandía, hija de un importante empresario de la industria de la moda y de la hija del ex director del Elite Way School, Pilar Gandía. El personaje que de cierta manera tomó el relevo de Mia Colucci fue interpretado por la actriz Azul Guaita.

Esta joven promesa de la actuación nació en México en el 2001, también tiene raíces argentinas e influencias dominicanas. Está involucrada en el mundo de la televisión desde que era una bebé porque ella apareció en ‘Clase 406′ interpretando a Juanita, la hija de Gaby Chávez.

Después comenzó a participar en varios comerciales de televisión. Cuando sus padres decidieron irse a vivir a República Dominicana su trabajo como actriz se vio un poco interrumpido.

Su primer rol televisivo de peso fue en ‘Mi marido tiene familia’, donde trabajó con el actor colombiano Daniel Arenas. En ese sentido interpretó el papel de Yolotl.

Después de esta participación actuó en producciones como ‘Soltero con hijas’, ‘La negociadora’ y ‘Súbete a mi moto’.

En un podcast en el que fue invitada, la joven hizo una dura revelación que dejó a sus seguidores impactados. Fue para Manu Barrios y habló de un fuerte episodio que vivió en su niñez.

La actriz abrió su corazón y contó que en su infancia fue abusada. Por si fuera poco, la joven ha sido re victimizada porque llevó el caso a instancias judiciales y por no tener pruebas del hecho que se dio hace muchos años ha sido complejo. Confesó también que no tiene ningún tipo de interés en ver a la cara al culpable de este hecho.

Fui abusada desde que tenía como tres años, hasta como los 12. Quiero compartirlo porque sé qué hay muchas personas que pasaron por eso y quiero sacar algo bueno de eso (…) Me sentía muy culpable por nunca decirlo, por nunca hacer nada al respecto; sentí que era mi culpa porque me dejé, pero estaba chiquita, no sabía que estaba pasando. Me decían ‘vamos a jugar a las escondidas’, no estábamos jugando a las escondidas”, dijo en medio del diálogo.

La confesión la hizo porque quiere que más mujeres sean capaces de romper el silencio y denunciar a sus abusadores, teniendo en cuenta, además que es algo muy difícil para las víctimas.

Varios usuarios en las redes sociales le enviaron mensajes de apoyo a la joven actriz luego de haber hecho las duras revelaciones. “Siempre quise que alguien me identificara tanto como ella lo hizo, eres un ejemplo a seguir, tan valiente y corajosa. No es fácil para nadie admitir ese tipo de cosas”, “ser victima de abuso es lo peor y me lastima escuchar mas casos y una misma le toca manejar la culpa”, fueron algunos de los comentarios que recibió por su publicación.

