¡Qué viva el amor! La actriz Manuela González se comprometió en París

En la más reciente publicación de la actriz Manuela González, anunció su compromiso y dejó ver su anillo junto con su pareja, el empresario Andrés Vasco en París.

La pareja se encuentra en la ciudad del amor celebrando su decimo aniversario, el empresario vio el momento perfecto para proponerle el ‘felices por siempre’.

Todo comenzó cuando Andrés le dio un obsequio por el aniversario y para conmemorar una década de compartir sus vidas.

Hace algunos días, a través de sus historias de Instagram, Manuela contó el paso a paso de la sorpresa. El primer video muestra el momento en el que la pareja se dirigía al aeropuerto y ella aseguraba estar a la expectativa por no saber a qué lugar del mundo irían.

«Este man lo único que ha hecho es despistarme. Cuando ya tenía la maleta lista, comenzó a decir; ‘no, que no te falte esto, que no te falte lo otro’ y no sé si lo hizo para despistarme», contó la famosa en su cuenta de Instagram.

Luego llegaron al aeropuerto y finalmente llegan a la fila y aerolínea por la que viajarán, la mujer que atiende les confirma el destino, Manuela abraza a su esposo y le dice que la hizo llorar.

Manuela Gónzalez, reconocida por sus papeles en ‘Me llaman Lolita’, ‘Novia para dos’, ‘La bella Ceci y el imprudente’, tiene dos hijos con Andrés, Pedro y Alma.

Para más noticias de farándula, clic aquí.