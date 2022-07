¿No se baña? Actriz reveló que Leonardo DiCaprio huele maluco

in

El actor Leonardo DiCaprio tuvo un papel muy importante en «Romeo y Julieta». En esta película coincidió con Miriam Margolyes, quien hace unos días confesó que la estrella de Hollywood tenía mal olor.

La actriz estuvo como invitada en el programa «This Morning» y no pudo evitar recordar su paso por la película y el cómo fue actuar junto al destacado actor, pues reveló que, durante la grabación de la película, DiCaprio no era uno de los más limpios del reparto, pues lo tachó de tener un olor muy desagradable.

«Estaba un poco maloliente porque hacía mucho calor en México», dijo la actriz. Luego de esta declaración, rápidamente quiso remediar su comentario y le atribuyó la situación de la corta edad de DiCaprio.

Tras asegurar que el actor no tiene buena higiene personal, se generó mucha controversia, sin embargo, esta no es la primera vez que es señalado por esta razón, pues él mismo ha revelado que únicamente se baña dos veces por semana como contribución al planeta. Además, no usa desodorante, ya que lo considera dañino para la naturaleza.

