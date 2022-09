La actriz Jane Fonda anuncia que padece cáncer

in

La actriz Jane Fonda anuncia en redes sociales que padece cáncer y manda mensaje de tranquilidad y fortaleza a sus seguidores.

Por medio de una publicación de Instagram, la actriz comentó que se siente «muy afortunada» porque este cáncer es «muy tratable».

«Mis queridos amigos, tengo algo personal que quiero compartir. Me diagnosticaron linfoma no Hodgkin y comencé tratamientos de quimioterapia. Este es un cáncer muy tratable. El 80% de las personas sobrevive, así que me siento muy afortunada», expresó la actriz.

Y agregó: «También tengo suerte porque tengo seguro médico y acceso a los mejores médicos y tratamientos. Me doy cuenta, y es doloroso, que soy una privilegiada en esto. Casi todas las familias en Estados Unidos han tenido que lidiar con el cáncer en un momento u otro y demasiadas no tienen acceso a la atención médica de calidad que estoy recibiendo y esto no está bien».

Así dio a conocer la noticias la actriz Jane Fonda