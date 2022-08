Actriz habló de la enfermedad que tuvo tras ponerse implantes de senos

in

La actriz Sandra Beltrán, recordaba por darle vida a Yesica, ‘La Diabla’, en ‘Sin tetas no hay paraíso’, contó la enfermedad que padeció tras ponerse implantes de senos.

Sandra Beltrán reveló hace poco que sufrió una enfermedad tras ponerse implantes de senos. La actriz habló en ‘La Red’ sobre los síntomas y la solución que encontró para lograr tener una vida plena.

Durante la entrevista con el programa de Caracol Televisión, contó lo que vivió en Estados Unidos y luego cuando regresó a Colombia a finales del 2020.

La mujer narró que algunos de los síntomas que presentaba era ansiedad, desorden en la menstruación y algunas llagas debajo de sus senos.

“La menstruación no llegaba, pasaba un mes, dos meses. Caminaba del primer al segundo piso de la casa y estaba ahogada, completamente. Físicamente no me daba el cuerpo”, precisó la actriz por lo que buscó ayuda de profesionales.

Con dos nuevos videos, sigue la polémica del creador de contenido Carlos Feria https://t.co/A1em2n80md — Minuto30.com (@minuto30com) August 9, 2022

“En febrero de 2021 me diagnostican con tiroiditis de hashimoto, el desequilibrio de las dos hormonas, o sea, la que te baja y la que te sube. Los primeros dos o tres meses empecé a calmar síntomas, y de pronto otra vez empezaron nuevos síntomas”, relató Beltrán.

Luego de varios meses de exámenes y visitar varios especialistas, uno de los médicos le indicó que todo podía disminuir si se retiraba estos implantes de los senos.

Sandra Beltrán afirmó que quitarse los implantes fue la mejor decisión de su vida, “Mi energía vital cambió del cielo a la tierra, yo me sentía así. Vital, muy distinta a lo que venía presentando antes. Quería salir y gritarle al mundo que volví a vivir”, explicó la actriz.