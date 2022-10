La actriz Drew Barrymore confesó que no ha tenido sexo desde hace 6 años

La actriz Drew Barrymore ha dejado claro que ha decidido imponerse un celibato después que en 2016, año en el que de divorcio de su marido Will Kopelman.

En 2016, Will Kopelman y Drew Barrymore tomaron la decisión de divorciarse tras haber estado casados durante cuatro años. Fruto de su amor tienen dos hijas: Olive, de 10 años, y Frankie, de 8.

“Estoy segura de que hubo un momento en mi vida en el que seis meses podrían haber parecido extremos, pero ahora estoy del otro lado. Ahora tengo muy diferentes sentimientos acerca de la intimidad”, Barrymore a través de su blog.

Los motivos por los que Drew Barrymore no tiene sexo desde 2016

La actriz habló acerca de la abstinencia sexual. “El otro día llegué a un entrenamiento y una mujer me dijo: ’Te pareces a Drew Barrymore, excepto en que pareces tener bienestar mental y además… ella odia el sexo”, dijo Barrymore para iniciar el tema.

“Desde que entré en la vida de madre soltera no he podido tener una relación íntima. He tenido el honor y el placer de trabajar en mí misma y aprender qué es la crianza, algo nuevo que no tenía muy claro al crecer, y he tenido muchas curvas de aprendizaje en el camino”, explicó en su programa.

Y agregó: “Tal vez en un futuro cercano tendré en una relación con alguien, pero simplemente no es mi prioridad”.