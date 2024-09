¡Lo desmintió! Actriz de ‘Padres e hijos’ habló de los rumores sobre si es habitante de calle

Un sorprendente rumor se apoderó de las redes sociales, vinculando a una mujer habitante de calle con la actriz de ‘Padres e hijos’, María del Pilar Cárdenas.

Sin embargo, la querida actriz de la televisión colombiana, María del Pilar Cárdenas, no tardó en desmentir públicamente tales afirmaciones.

La creadora de contenido Nicole Díaz, al enterarse de la situación, intentó brindar ayuda llevándola a un centro de rehabilitación.

No obstante, la mujer no habría aceptado el tratamiento.

Meses después, María del Pilar tomó conocimiento del video y se vio envuelta en una situación que calificó como «zanahoria y pendeja».

Afirmando no tener problemas con el alcohol ni las drogas.

Por su parte la actriz afirmó, «Yo soy la más zanahoria y pendeja de la vida, pero total, o sea, la gente que me conoce lo sabe»

«Yo no soy de vida social, y la verdad en la televisión el medio sí me abrumó, en el sentido de que yo nunca me imaginé que fuera fuerte de droga, de alcohol y de rumba» concluyó Cárdenas.

En una entrevista la actriz expresó su desconcierto ante la difamación: «No sé quién me pueda odiar tanto o amar tanto, que por rabia esté haciendo esto.

«Los enemigos no faltan, y en este país las personas no se mueren de cáncer, sino de envidia», complementó la actriz de ‘Padres e hijos’

Decidida a tomar acciones legales, María del Pilar anunció que llevará el caso hasta las últimas consecuencias.

Aunque la popularidad del video creció, la actriz no reveló quién inició la falsa noticia y se sumió en el silencio en redes sociales.

Destacando su poca actividad en estos espacios virtuales.

El misterio persiste sobre la identidad del difamador y el alcance legal que alcanzará esta situación.

