La actriz colombiana Marcela Valencia contó a través de su cuenta de Twitter el calvario por el que está pasando por cuenta de una EPS y prepagada luego de que tuviera un accidente casero.

Marcela Valencia publicó una fotografía en que dejaba ver que tenía una cortada en su rostro, y aseguró: «Tuve un accidente casero. Tengo EPS SANITAS Y MEDICINA PREPAGADA. Llegué a urgencias de la @ClinicaColombia a las 430 am, lavaron la herida, deben coger puntos, después de 3 horas no me ha atendido cirujano plástico, porque no tienen (SIC*)», expreso en un tuit.

El hecho se habría presentado en la mañana de este jueves 12 de mayo, en medios de la situación, la actriz aseguró que estaba «asustada» y recalcó «Es mi cara».

Luego de varias horas, la actriz denunció la negligencia de ambas entidades de salud.

«En toda una clínica de este nivel, no hay urgencias nocturnas con cirugía plástica. Y que no pueden llamar a ningún doctor a despertarlo. Hay que esperar a que lleguen, atiendan procedimientos y después las urgencias. Ese es el nivel. Ah y sólo tienen 1 en el día», agregó la actriz.