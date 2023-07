Max Bar un actor porno, sería el causante de la separación de Ricky Martin y su esposo Jwan Yosef.

Dicen que cuando el río suena …, Ricky Martin está caliente en redes por la filtración de un espacio de chismes y portal que el actor porno «Max Bar», sería quien ocasionó la ruptura de su matrimonio debido a que entabló a través de de redes sociales una relación con likes y «posible encuentro físico».

La infidelidad y la causa de la separación de Ricky Martin, se mueve como una bola de nieve que va creciendo con las afinaciones que Max Bra, no lo ha negado o afirmado, sacando provecho al ofrecer un descuento del 50% en sus redes de «Only Fans», despertando un movimiento que según él no sabe el por qué está de moda. Publicidad gratuita gracias al programa Chisme no like y ThePopTingz portal que lanzó la más fuerte afirmación que Martin, tuvo «encuentros carnales» el motivo que se sumó a la ruptura.

Este sería el tercero causante de la separación de Ricky Martin:

