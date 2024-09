A través de redes sociales se conocieron las imágenes de Michael B. Jordan, quien resultó involucrado en un accidente de tránsito que dejó dos carros destruidos en Los Ángeles, Estados Unidos. Por fortuna, el actor resultó ileso y no fue arrestado por el incidente.

El actor se vio involucrado en un accidente de tránsito en Hollywood con su Ferrari, valuado en 429,000 dólares.

De acuerdo con la prensa local, Michael B. Jordan chocó con un vehículo estacionado fuera de Sunset Gower Studios poco después de las 11:30 p.m. del sábado.

El impacto fue tan fuerte que provocó la activación de las bolsas de aire y la pérdida de una de las ruedas.

Aunque se observó a Jordan conversando con la policía en el lugar, no se han presentado cargos relacionados con el incidente.

La Policía de Los Ángeles descartó que los pasajeros estuvieran bajo lo efector de las drogas o alcohol. Se desconoce si Jordan conducía el vehículo en el momento de la colisión.

I would like to ask everyone to join me in observing a moment of silence to honor the memory and legacy of the 812 that Michael B. Jordan wrecked last night.

…..

Thank you for sharing that moment with me. pic.twitter.com/ao95y5Rdzm

— Ferrari Connoisseur (@FerrariConnois1) December 4, 2023