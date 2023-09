Actor mexicano Verástegui desestima estar usando su película con fines electorales

in

Ciudad de México, 3 sep (EFE).- El polémico actor y productor Eduardo Verástegui presenta su película “Sounds of Freedom” en México, donde descarta en entrevista hacer campaña por la Presidencia para las elecciones de 2024 pese a sus ataques al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

"Desde mi trinchera, mi trabajo es hacer películas que tengan el potencial de entretener pero también que hagan diferencia en nuestra sociedad. (…) Yo tengo un arma poderosa que es el cine, que cuando es bien utilizado puede convertirse en un movimiento que puede poner presión a los gobiernos", dijo el actor en entrevista con EFE.

Contó que estuvo durante ocho años, cuando le llegó información sobre la magnitud real de la trata de niños en México y el mundo y decidió que tenía que formar parte de la lucha contra la misma.

Es por eso que considera que cuando se le acusa de estar utilizando la promoción de esta película para hacer una posible campaña política, lo ponen en un lugar demasiado "calculador".

"Llevo ocho años trabajando y ¿cómo iba a saber que iba hacer la película más taquillera de Estados Unidos y que después llegaría a México? El primer sorprendido soy yo, de lo que pasó en Estados Unidos después de cinco años cerrándole las puerta a la película", aseguró.

A través de su trabajo para realizar "Sound of freedom", el actor estableció acuerdos con gobernantes de diversos estados de México, y también en otros países.

De hecho recientemente el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, a quien le une su ideología conservadora, fue visto con Verástegui al igual que Javier Milei, quien ganó recientemente las elecciones en Argentina.

Apenas la semana pasada, durante la alfombre roja de la película. El actor llamó “prensa pinocho” e “ignorantes mentirosos” a algunos periodistas generando polémica y aumentando el interés de la sociedad mexicana.

"Dios, patria y familia" es una de sus frases célebres.

"'Sounds of freedom' está volando tan alto que no va a parar, es un águila real que le grita al mundo los niños de Dios no están a la venta", terminó.

Por: EFE