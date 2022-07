VIDEO. «Siento que estoy cerca de mi final»: actor mexicano sufrió un golpe en su cabeza

in

El actor Andrés García reapareció en redes desde una cama con aspecto frágil. En los últimos días, el actor dio a conocer que su salud se mantiene débil debido a que padece anemia.

El actor mexicano de 81 años sufrió un golpe en su cabeza, estaría internado debido a las heridas.

A través de su cuenta de Facebook publicó un video que dejaba ver el procedimiento que le hicieron en su cabeza tras presentar un herido debido a la caída.

«Queridos amigos, estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé. En este programa les muestro lo sucedido y todo lo que conllevo mi caída, consecuencia de mi estado de salud que va decayendo cada día más. Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final», dijo el actor.