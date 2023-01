Actor de Merlina, es acusado de racismo, acoso a menores y abuso sexual

Tras el gran éxito de la serie de Tim Burton, ‘Merlina’, Jenna Ortega obtuvo un reconocimiento exorbitante, juntos a otros actores jóvenes saltaron a la fama.

Como lo es el caso de Percy Hynes White, de 21 años, quien ya había aparecido en otras producciones, demostrando su enorme talento y siendo aún más famoso en el mundo entero.

Sin embargo, desde semana han surgido acusaciones en su contra, donde hacen ciertos señalamientos que opacan su carrera profesional.

Esto comenzó con una denuncia de una joven en Twitter, quien afirma haber sido víctima del actor y rápidamente salieron otras chicas a respaldarla y a contar sus historias.

De acuerdo a la información que dan, el actor canadiense tiene un largo historial de denuncias, por ejemplo: acoso y distribución de imágenes gráficas en chats grupales con menores, abuso en fiestas, tanto de su parte como de su grupo de amigos, quienes según las usuarias, “eran muy conocidos por ese tipo de comportamiento hacia las mujeres”.

Por otro lado, se reveló que el actor tenía una cuenta secundaria en Twitter donde colocaba comentarios obscenos, racistas y fuera de lugar.

