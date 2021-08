Actor estadounidense fue hallado sin vida cerca a la universidad donde estudiaba

El actor estadounidense Matthew Mindler, de 19 años de edad, fue hallado sin vida este sábado cerca a las instalaciones de la universidad Millersville, ubicada en Pensilvania, Estados Unidos.

El joven había sido reportado como desaparecido por su familia desde el pasado jueves 26 de agosto, y era buscado por la Policía en las áreas cercanas al campus estudiantil.

La muerte del actor fue confirmada por el rector de la universidad, Daniel Wubah, quien por medio de un comunicado expresó su dolor: “Con el corazón afligido les comunico la muerte de Matthew Mindler. Nuestros pensamientos están con su familia y amigos en este difícil momento”.

El joven saltó a la fama por su papel en la película ‘Nuestro estúpido hermano’, además de actuaciones en otras producciones como ‘As the world turns’, en ‘Frequency’ y ‘Chad: An American Boy’.

Police are asking for help in finding 20-year-old Matthew Mindler, a first-year student from Hellertown, PA, who has been missing since Tuesday evening August 24, 2021. Matt was reported missing to University Police late last evening after he did not return to his room (cont’d)👇 pic.twitter.com/dgU2UOXlUm

— Millersville University (@millersvilleu) August 26, 2021